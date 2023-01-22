Українці активно встановлюють ГБО на авто: найпопулярніші моделі 2022 — Finance.ua

Українці активно встановлюють ГБО на авто: найпопулярніші моделі 2022
У 2022 році українці активно встановлювали на свої авто ГБО. На тлі дефіциту пального газове обладнання за минулий рік встановили на 21,7 тис. авто. Тенденція практично збереглася — у 2021 році таких машин було 30 тис.
Про це повідомляють аналітики Auto.ria.
Найпопулярніші бренди та моделі авто, на яких встановлюють ГБО:
- лідерство серед брендів зайняла японська Toyota завдяки конструкції своїх авто;
- друге місце за ВАЗ, яких багато в Україні. Однак, бензин для них не дешевший, ніж у інших моделей;
- трійку лідерів замикають німецькі Volkswagen — все через популярність таких авто в Україні. Їх дешево завезти, як і заощадити на паливі;
- четверте місце — за Hyundai;
- американський Ford рейтинг замикає.
Що стосується конкретних моделей, то лідером виявилися Daewoo Lanos — 767 авто. Друге місце за Skoda Octavia — 661 авто. Трійку лідерів замикає кросовер Mitsubishi Outlander — 569 авто.
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