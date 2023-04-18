Україна знизила експорт зерна на 12,7% до 39,5 млн тонн з початку 2022/2023 — Finance.ua
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Україна знизила експорт зерна на 12,7% до 39,5 млн тонн з початку 2022/2023

Казна та Політика
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Фактичні обсяги експорту Україною зерна з початку 2022/2023 маркетингового року (липень 2022 — червень 2023) станом на 14 квітня становлять 39,503 млн тонн, що на 12,7%, або на 5,76 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українські Новини.
Вже експортовано 13 572 тис. тонн пшениці, 2 326 тис. тонн ячменю, 17,8 тис. тонн жита та 23 282 тис. тонн кукурудзи.
При цьому за вказаний період збільшився експорт пшеничного борошна та борошна з інших культур на 79%, або на 53,9 тис. тонн, до 122,3 тис. тонн.
Як повідомляли Українськi Новини, 5 серпня з морських портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшов перший караван з українським зерном.
Фактичні обсяги експорту Україною зерна за підсумками 2021/2022 маркетингового року (липень 2021 — червень 2022) становили 48,508 млн тонн, що на 8,5%, або на 3,79 млн тонн більше, ніж минулого маркетингового року.
За матеріалами:
Українські Новини
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