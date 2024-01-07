Україна здійснила ягідний прорив на ринок Швейцарії — Finance.ua

Україна здійснила ягідний прорив на ринок Швейцарії Сьогодні 02:13 — Казна та Політика

Україна здійснила ягідний прорив на ринок Швейцарії

За інформацією аналітиків EastFruit , Україна 2023 року здійснила справжній «ягідний прорив» на дуже непростий ринок Швейцарії. Річ у тім, що Швейцарія не входить до Євросоюзу, тому ринок продуктів харчування в цій країні є дуже сильно захищеним від імпорту, а вимоги до безпеки та якості продукції є дуже високими.

Саме тому перший справжній успіх постачальників з України на цьому ринку є важливою віхою для подальшого розвитку експансії України на світові ринки свіжих і заморожених ягід.

З січня по листопад 2023 року включно, Україна поставила до Швейцарії 393 тонни замороженої малини, що було на 86% більше, ніж роком раніше, та 288 тонн інших заморожених ягід, найімовірніше, дикорослої чорниці, що було на 63% більше, ніж за той самий період 2022 року.

Найбільший прорив стався в сегменті свіжої лохини, експорт якої зріс у 16 разів і досяг 100 тонн. І хоча це, як і раніше, порівняно невеликий обсяг, але важлива хороша динаміка. За темпом приросту поставок на ринок Швейцарії Україна обійшла всіх конкурентів.

Крім того, Україна також поставила більше лохини до Швейцарії, ніж такий великий європейський експортер як Португалія. До речі, Польща за той самий період не змогла наростити експорт свіжої лохини до Швейцарії порівняно з минулим роком, не в останню чергу через зростаючу конкуренцію з боку України.

За обсягом поставок до Швейцарії замороженої малини Україна увійшла в топ-5 найбільших експортерів, обійшовши Чилі. Також потрібно зазначити, що жодна з країн не нарощувала поставки такими темпами, як Україна. При цьому Польща знизила експорт замороженої малини до Швейцарії за звітний період на 24%.

«Різке зростання поставок ягід на ринок Швейцарії можна вважати дуже важливим для зміцнення репутації України не тільки як постачальника доступної за ціною продукції, але і як постачальника ягоди високої якості. Будемо сподіватися, що Україна зможе й надалі нарощувати інвестиції в підвищення якості продукції для того, щоб більш повно використовувати свої природно-кліматичні переваги та мати резерв для підвищення закупівельних цін на ягоду. Це ж, своєю чергою, дасть змогу підвищити інвестиції в їхнє вирощування», — вважає Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

ukragroconsult За матеріалами:

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