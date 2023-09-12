Україна збільшила виробництво та експорт соняшникової олії на 25,4% — Finance.ua

Україна збільшила виробництво та експорт соняшникової олії на 25,4% Сьогодні 05:52

Україна збільшила виробництво та експорт соняшникової олії на 25,4%

Україна у 2022/2023 маркетинговому році збільшила виробництво та експорт соняшникової олії на 25,4% у порівнянні із 2021/2022 МР.

«Однією з основних особливостей 2022/23 МР стало значне нарощування переробки насіння соняшнику на вітчизняних потужностях, починаючи з 2023 року, після заборони його ввезення деякими країнами ЄС. Це дало змогу значно наростити переробку насіння соняшнику всередині країни, а відповідно виробництво та експорт олії соняшникової - на 25,4% та соняшникового шроту — на 27,3% проти 2021/22 МР», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вісім місяців 2023 року експорт насіння соняшнику скоротився проти відповідного періоду 2022 року на 58%, що дало змогу значно наростити його переробку на вітчизняних потужностях та відповідно виробництво і експорт продукції з високою доданою вартістю.

У 2022/23 МР виробництво та експорт соєвої олії зросли на 18%, експорт шроту соєвого — на 19,4%. В асоціації вважають, що ці показники могли бути вищими, за умови збільшення переробки сої всередині країни, особливо враховуючи, що експорт продуктів її переробки здійснюється головним чином автомобільним та залізничним транспортом.

Також у 2023 році Україна наростила переробку насіння ріпаку, що підтверджується зростанням експорту олії ріпакової у липні - серпні цього року проти відповідного періоду 2022 року у понад 20 разів.

Укрінформ За матеріалами:

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