Україна збільшила кількість дозволів на перевезення до Казахстану — Finance.ua
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Україна збільшила кількість дозволів на перевезення до Казахстану

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Україна домовилася з Казахстаном щодо збільшення у 2023 році кількості дозволів на міжнародні перевезення та пролонгацію не використаних торік дозволів до лютого.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм у Фейсбуці.
«Завершили перемовини з Казахстаном щодо отримання дозволів на міжнародні перевезення. За результатом переговорів вдалось збільшити максимальну кількість дозволів на 2023 рік», — ідеться в повідомленні.
За інформацією заступника міністра, Україна отримає 4000 універсальних бланків, 4000 бланків для транзитних перевезень та 800 — для перевезень в/з третіх країн.
Крім того, чинними до 1 лютого 2023 року залишаються невикористані дозволи 2022 року.
Найєм зауважив, що через велику війну Україна мусила переорієнтуватися на транспортування товарів суходолом. Український автотранспорт значно зміцнив свої позиції в міжнародній торгівлі.
За матеріалами:
Укрінформ
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