Україна збільшила імпорт товарів: в Мінекономіки назвали основні драйвери — Finance.ua
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Україна збільшила імпорт товарів: в Мінекономіки назвали основні драйвери

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Україна збільшила імпорт товарів: в Мінекономіки назвали основні драйвери
Україна збільшила імпорт товарів: в Мінекономіки назвали основні драйвери
Україна 2025 року експортувала товарів на $41,627 млрд, що на $5,44 млрд, або на 15% більше, ніж 2023 року.
Про це повідомив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, передає «Інтерфакс-Україна».
«У ваговому вимірі експорт склав 131,179 млн тонн. Це на 30,8 млн тонн більше, що означає зростання на 30,8%. Імпорт теж зріс на 8,6% до $69 млрд», — розповів він.
Качка уточнив, що імпорт електроенергії зріс на 333% - до $669 млн, акумуляторів — на 103%, до $950 млн, трансформаторів — на 108%, до $596 млн, БПЛА — на 77%, до $1,2 млрд.
«У лідерах імпорту нафтопродукти ($6,8 млрд доларів) і „різне“ ($4,5 млрд), безпосередньо пов’язані з війною і обороною. Тож енергетичні виклики й оборона — основні драйвери імпорту. Драйвери зовсім нееластичні. Суттєве скорочення торговельного дефіциту безпосередньо пов’язане з розвитком ВПК і відновленням енергетичної інфраструктури», — наголосив торговий представник.
Стосовно експорту, Качка зазначив, що завдяки відкриттю навігації в портах у лідери за обсягами експорту вибилася залізна руда — 33,6 млн тонн, що на 89% більше порівняно з 2023 роком, а в грошовому виразі зростання становило 58% - до $2,8 млрд.
Другу позицію за обсягом, за його словами, посіла кукурудза — 29 млн тонн, що на 12,3% більше, ніж у 2023 році, проте в грошовому виразі збільшення становило лише 2,3% - до $5,07 млрд.
Торгпред наголосив, що зворотна ситуація в експорті м’яса птиці: у натуральному виразі він збільшився лише на 5,6% - до 448,4 тис. тонн, але в грошовому — на 20%, до $961 млн.
«Серед товарів, чий експорт склав понад мільярд доларів, особливо хочеться відзначити кабельну продукцію, експорт якої збільшився на 60% і склав $1,27 млрд», — додав Качка.
За його словами, географічно український експорт стає дедалі більш ЄС-центричним: експорт до ЄС зріс на 5,9% - до $24,7 млрд. Пятірку членів ЄС з експорту склали Польща ($4,7 млрд), Іспанія ($2,8 млрд), Німеччина ($2,8 млрд), Нідерланди ($1,98 млрд) та Італія ($1,93 млрд). Водночас зростання експорту в Німеччину становило 40,5%, а ось експорт до Польщі скоротився на 1,1%, уточнив торгпред.
«Загалом торгівля з Польщею скорочується, адже Україна імпортувала з неї на 6,8% менше, ніж у 2023 році. При тому, що Польща й надалі є лідером із постачання товарів із ЄС — $6,8 млрд із $34,3 млрд загального імпорту з ЄС», — констатував Качка.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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