0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна збільшила імпорт електрогенераторів та акумуляторів у 2025 році

Казна та Політика
178
Україна збільшила імпорт електрогенераторів та акумуляторів у 2025 році
Україна збільшила імпорт електрогенераторів та акумуляторів у 2025 році
Імпорт в Україну електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів в 2025 році збільшився у 2,3 раза порівняно з таким самим періодом 2024 року — до $1,691 млрд.
Про це свідчить статистика Державної митної служби.

Найчастіше електрогенератори та перетворювачі ввозили з:

  • Румунії (21,8% загального експорту цієї продукції, або $369,2 млн),
  • Чехії (17,9%, $301,8 млн),
  • Польщі (11%, $191,4 млн),
У 2024 роіі це були:
  • Китай (17,7% або $130 млн),
  • Чехія (16,6% або $121,5 млн)
  • Туреччина (13,5% або $99 млн).
Водночас у грудні імпорт цього обладнання скоротився на 30,6% порівняно з груднем-2024 — до $177,5 млн.
Загалом за минулий рік темп зростання імпорту цієї техніки до аналогічного періоду 2024 року поступово сповільнювався — у січні-2025 ввіз електрогенераторів перевищував показники січня-2024 у 8 разів і досить високим (7,5−7 разів) темп тримався до липня-2025.
Крім того, згідно з даними Держмитслужби, за 2025 імпорт в Україну електричних акумуляторів та сепараторів до них збільшився на 55% - до $1,476 млрд, здебільшого їх завозили:
  • з Китаю ($1,12 млрд, або 76%),
  • з В’єтнаму ($97 млн, 6,6%)
  • Тайваню ($54,6 млн, 3,7%).
Позаторік найбільшими постачальниками були Китай з часткою 84,3%, Чехія (2,6%) і Болгарія (2,5%).
У грудні-2025 імпорт цієї продукції збільшився на 74% до грудня-2024 — до $243,5 млн, що також на 37% більше за листопад-2025.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems