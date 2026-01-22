Україна збільшила імпорт електрогенераторів та акумуляторів у 2025 році
Імпорт в Україну електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів в 2025 році збільшився у 2,3 раза порівняно з таким самим періодом 2024 року — до $1,691 млрд.
Про це свідчить статистика Державної митної служби.
Найчастіше електрогенератори та перетворювачі ввозили з:
- Румунії (21,8% загального експорту цієї продукції, або $369,2 млн),
- Чехії (17,9%, $301,8 млн),
- Польщі (11%, $191,4 млн),
У 2024 роіі це були:
- Китай (17,7% або $130 млн),
- Чехія (16,6% або $121,5 млн)
- Туреччина (13,5% або $99 млн).
Водночас у грудні імпорт цього обладнання скоротився на 30,6% порівняно з груднем-2024 — до $177,5 млн.
Загалом за минулий рік темп зростання імпорту цієї техніки до аналогічного періоду 2024 року поступово сповільнювався — у січні-2025 ввіз електрогенераторів перевищував показники січня-2024 у 8 разів і досить високим (7,5−7 разів) темп тримався до липня-2025.
Крім того, згідно з даними Держмитслужби, за 2025 імпорт в Україну електричних акумуляторів та сепараторів до них збільшився на 55% - до $1,476 млрд, здебільшого їх завозили:
- з Китаю ($1,12 млрд, або 76%),
- з В’єтнаму ($97 млн, 6,6%)
- Тайваню ($54,6 млн, 3,7%).
Позаторік найбільшими постачальниками були Китай з часткою 84,3%, Чехія (2,6%) і Болгарія (2,5%).
У грудні-2025 імпорт цієї продукції збільшився на 74% до грудня-2024 — до $243,5 млн, що також на 37% більше за листопад-2025.
