Україна збільшила експорт продуктів харчування до країн ЄС та Азії — Finance.ua

Україна збільшила експорт продуктів харчування до країн ЄС та Азії Сьогодні 20:45 — Казна та Політика

У січні-червні 2023 року експорт української агропродовольчої продукції збільшився проти минулорічних показників за відповідний період на 10 221 млн доларів на 16% і склав 11 847 млн доларів.

Про це, з посиланням на дані Державної служби статистики України, повідомив заступник директора Національного наукового центру « Інститут аграрної економіки », член-кореспондент НААН Микола Пугачов, пише agro-business.

«За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, частка експорту агропродовольчої продукції в загальному експорті України за результатами шести місяців 2023 року складає 61%», — зауважив вчений.

За його словами, основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються три регіони — країни Європейського Союзу, Азії та Африки. У І півріччі 2023 року їх сумарна частка склала майже 82% вартості українського експорту сільгосппродукції.

«При цьому спостерігається нарощування поставок до Євросоюзу, який другий рік поспіль виступає головним ринком збуту, а також Азії, тоді як експорт продовольства в Африку знижується», — зазначив Микола Пугачов.

Позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції, від початку повномасштабної війни, утримують країни — члени Європейського Союзу. За січень-червень 2023 року вони закупили понад 44% українського продовольства — на 5270 млн доларів, на 8%перевищивши показник за відповідний період минулого року.

За І півріччя 2023 року країни Азії закупили українського продовольства на 3755 млн доларів, що на 5% більше, ніж за відповідний період 2022 року. Частка Азії за цей період склала приблизно 32% від загального експорту аграрної продукції.

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