Україна збільшила експорт деревини та виробів із неї — Finance.ua
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Україна збільшила експорт деревини та виробів із неї

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З початку року експорт з України деревини та виробів з неї склав 1,42 млн тонн на суму 671,8 млн доларів США. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли було експортовано 1,34 млн тонн на 593,9 млн доларів, обсяг експорту зріс на 81,7 тис. тонн, або на 6%. Водночас у грошовому еквіваленті відбувся приріст на 77,9 млн доларів, що становить 13%.
Найбільшу частку займає продукція із сосни — 68,6%, що вказує на високий попит саме на цей вид деревини на зовнішніх ринках. Друге місце посідають лісоматеріали з ялини — 19%, а третє — з дуба, на які припадає 6,6% загальних обсягів.
Основним видом транспорту, що використовується для перевезення, залишається автомобільний — ним здійснюється близько 97% усіх експортних поставок, тоді як морський транспорт забезпечує решту — 3% від загального обсягу.
Як здійснюється митний контроль?
При експорті деревини митниця за міжнародними стандартами працює у двох ключових напрямах:
По-перше, інспектори перевіряють, чи відповідає товар якісним характеристикам, заявленим у товаросупровідних документах. Йдеться не лише про тип деревини, а й про її вологість, довжину, ширину, висоту. Ці параметри важливі, бо зайві сантиметри на кожній дошці можуть призводити до суттєвих розбіжностей у загальній вазі чи об’ємі. У разі виявлення розбіжностей, для дослідження запрошують незалежного спеціаліста, який надає висновок щодо деревини, на основі якого інспектор і приймає рішення.
З початку повномасштабного вторгнення на потреби оборонців України було передано конфіскованих лісоматеріалів на суму 14,2 мільйона гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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