Україна збільшила експорт агропродовольства на мільярди доларів — профільна асоціація Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Україна цьогоріч у першому півріччі експортувала агропродовольства на 11,8 млрд дол., що на 17% перевищило закордонні продажі за аналогічний період 2022 року.

Про це повідомили в Українській асоціації аграрного експорту (УААЕ). Зокрема, вартість експорту м’яса і субпродуктів становила 439 млн дол. — на 4% менше, ніж за перші шість місяців минулого року. Традиційно найбільші доходи в цій групі приносить м’ясо птиці - 392 млн дол. (на 10% менше).

Водночас за цей період продажі за кордон молокопродуктів виявились на 8% більшими, ніж торік, досягнувши 95 млн дол. При цьому ключовими експортними позиціями залишаються сухе та згущене молоко — 37 млн дол. (менше на 5%), масло і молочні пасти — 25 млн дол. (більше на 8%), сири — близько 19 млн дол. (більше на 61%).

«Також позитивні зміни відбуваються стосовно закордонних продажів яєць, яких експортовано майже 26 тис. тонн на суму 35 млн дол. — ці цифри не набагато менші, ніж за весь 2022 рік. Хоча експортна ціна для наших постачальників поки що знизилась — 1 тис. 352 дол/тонн або 35 тис. 152 дол/контейнер 26 тонн», — зазначили експерти.

За їхніми словами, скорочення доходів від експорту меду на 17% до 60 млн дол. пов’язане не зі зниженням його кількісних обсягів, які практично не змінились (25 тис. тонн), а з неприпинним зменшенням середньої ціни цього українського продукту на світовому ринку — до 2 тис. 442 дол/тонн.

Експерти підрахували, що в цьому році вартість продажів за рубежем плодово-ягідної продукції на третину менша, ніж у 2022 році, і складає 95 млн дол. Левова частка доходів експортерів продукції садівництва формується коштом заморожених ягід і фруктів (50 млн дол.), волоських горіхів (33 млн дол.), зерняткових культур (9 млн дол.).

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УНІАН За матеріалами:

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