Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією — Finance.ua
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Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією

Енергетика
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Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією
Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією
Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією. На платформі «Укренерго» відбулися спільні аукціони з доступу до міждержавних перетинів з Молдовою.
Про це повідомили «Укренерго».
Вперше було розторговано право постачання електроенергії на цілий місяць.
Вчора, 27 лютого, завершився перший спільний місячний аукціон з доступу до міждержавних перетинів з постачанням електричної енергії у березні для України та Молдови.
Аукціон в цьому форматі тривав тиждень. За напрямом Україна — Молдова (UA-MD) розподілена пропускна спроможність склала 463 МВт. За напрямом Молдова — Україна (MD-UA) — 96 МВт.
100% доступної пропускної спроможності по кожному напрямку було розподілено серед 4 учасників. Загальна кількість ж учасників за напрямком UA-MD склала 8 учасників, а за напрямком MD-UA — 9 учасників.
Попит на пропускну спроможність на кожному місячному аукціоні перевищував запропоновану для розподілу пропускну спроможність, що визначило граничну ціну аукціону для напрямку UA-MD 0.05 євро за один МВт, а для напрямку MD-UA 0,5 євро за один МВт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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