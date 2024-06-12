Україна запустила ініціативу для перекваліфікації на 700 мільйонів євро — Finance.ua

Україна запустила ініціативу для перекваліфікації на 700 мільйонів євро Сьогодні 09:14

Україна запустила ініціативу для перекваліфікації на 700 мільйонів євро

Уряди майже 50 країн створили ініціативу Skills Alliance, щоб надати можливість перекваліфікації чи кваліфікації понад 180 000 людей на суму 700 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що уряди України й майже 50 країн разом з донорами, міжнародними партнерами та представниками бізнесу створили Skills Alliance.

Мета ініціативи — надати можливість перекваліфікації чи кваліфікації понад 180 000 людей протягом наступних трьох років, за цей час на потреби освіти планують виділити 700 млн євро.

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У міністерстві уточнюють, що наразі на ринку праці в Україні спостерігається структурне безробіття. Воно особливо відчутне у секторах, які необхідні для відновлення, таких як будівництво, транспорт, ІТ, інженерія та охорона здоров’я. Для розв’язання цих проблем і був створений цей Альянс.

Допомога першочергово буде спрямована на навчання молоді, внутрішньо переміщених осіб та жінок всередині країни. Та доступ до неї згодом матимуть і українці, які мешкають за кордоном.

Skills Alliance реалізується в рамках Ukraine Facility, який, включає реформи, спрямовані на покращення професійно-технічної освіти, навчання та доступу до програм швидкого підвищення кваліфікації.

Повідомляється, що ініціатива сприятиме інтеграції України в ЄС шляхом покращення взаємного визнання дипломів, отриманих за кордоном, та шляхом приведення стандартів у відповідність до вимог ЄС.

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