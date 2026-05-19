Україна запустила автоматичний податковий обмін вже із 99 країнами Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

Автоматичний обмін звітами у розрізі країн міжнародних груп компаній (Country-by-Country Reporting, CbC) уже діє між Україною та 99 країнами світу. Водночас із частиною держав механізм автоматичного обміну поки не набрав чинності.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

З якими країнами обмін CbC ще не працює

Наразі автоматичний обмін звітами CbC не діє між Україною та такими країнами і територіями:

Канада;

Соціалістична Республіка В’єтнам;

Держава Ізраїль;

Республіка Казахстан;

Федеративна Республіка Нігерія;

Республіка Ботсвана;

Республіка Кабо-Верде;

Габонська Республіка;

Гренландія;

Республіка Гаїті;

Ісламська Республіка Мавританія;

Королівство Марокко.

Крім того, Україна поки не підписала двосторонню угоду про автоматичний обмін звітами CbC зі Сполученими Штатами Америки.

Для запуску автоматичного обміну між конкретними державами необхідно завершити всі юридичні та технічні процедури з обох сторін. Якщо ці умови не виконані, механізм автоматичного обміну тимчасово не застосовується відповідно до положень Багатосторонньої угоди CbC.

Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній є однією зі складових податкового контролю за трансфертним ціноутворенням. Він містить інформацію про розподіл доходів, прибутків, податків та економічної діяльності міжнародних груп компаній між різними юрисдикціями.

Коли угода набула чинності для України

Україна підписала Багатосторонню угоду компетентних органів про автоматичний обмін звітами у розрізі країн 3 листопада 2022 року.

Офіційно угода набула чинності 4 липня 2024 року.

Станом на 31 грудня 2025 року Багатостороння угода CbC набрала чинності для України з 99 країнами та територіями, серед яких:

Австралія;

Австрія;

Бразилія;

Велика Британія;

Італія;

Іспанія;

Китай;

Нідерланди;

Польща;

Франція;

Швейцарія;

Японія та інші.

Повний перелік країн, з якими вже діє та ще не діє автоматичний обмін, за посиланням

