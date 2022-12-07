Україна запускає електронну чергу для вантажівок на кордоні з Польщею — Finance.ua

Україна запускає електронну чергу для вантажівок на кордоні з Польщею Сьогодні 07:45 — Казна та Політика

Україна запускає електронну чергу для вантажівок на кордоні з Польщею

12 грудня на міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею почне роботу електронна черга перетину кордону для вантажівок — єЧерга.

Як повідомляє пресслужба Мінінфраструктури , система буде безкоштовною і дозволить зменшити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні.

Ключова задача системи — розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

Зважаючи на прогнозовану дату та час прибуття на пункт пропуску перевізник зможе ефективно планувати рейс.

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Ягодин-Дорогуськ вважається одним з найбільш завантажених пунктів. Станом на 9:00 5 грудня 2022 року черга вантажівок на виїзд з України складала 710 транспортних засобів (12 км).

У вересні на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ утворилися черги вантажівок з українського боку, що в окремих випадках сягали 45 км. Водії жили на узбіччі поблизу пунктів пропуску в жахливих умовах протягом тижня і більше, втрачаючи при цьому дохід.

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