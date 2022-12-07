Україна запускає електронну чергу для вантажівок на кордоні з Польщею — Finance.ua
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Україна запускає електронну чергу для вантажівок на кордоні з Польщею

Казна та Політика
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Україна запускає електронну чергу для вантажівок на кордоні з Польщею
Україна запускає електронну чергу для вантажівок на кордоні з Польщею
12 грудня на міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею почне роботу електронна черга перетину кордону для вантажівок — єЧерга.
Як повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, система буде безкоштовною і дозволить зменшити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні.
Ключова задача системи — розрахувати орієнтовний час перетину кордону.
Зважаючи на прогнозовану дату та час прибуття на пункт пропуску перевізник зможе ефективно планувати рейс.
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Ягодин-Дорогуськ вважається одним з найбільш завантажених пунктів. Станом на 9:00 5 грудня 2022 року черга вантажівок на виїзд з України складала 710 транспортних засобів (12 км).
У вересні на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ утворилися черги вантажівок з українського боку, що в окремих випадках сягали 45 км. Водії жили на узбіччі поблизу пунктів пропуску в жахливих умовах протягом тижня і більше, втрачаючи при цьому дохід.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ТСН
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