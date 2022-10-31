На кордоні запустили сервіс єЧерга — Finance.ua

На кордоні запустили сервіс єЧерга Вчора 14:53 — Казна та Політика

У пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на кордоні України та Польщі почали тестувати програмне забезпечення проекту «єЧерга».

Про це повідомляє Укртрансбезпека.

Запуск програми відбувся сьогодні, 31 жовтня, о 9:00.

«Водіям, які стоять у голові живої черги, буде запропоновано ознайомитися з процедурою реєстрації в електронній черзі та спробувати це зробити за допомогою інспекторів Укртрансбезпеки», — йдеться у повідомленні служби.

Як пояснили у відомстві, тестування цієї програми допоможе краще налаштувати сервіс та врахувати побажання учасників ринку перевезень.

«Проїзд через пункт пропуску проходитиме в порядку живої черги. Тестування системи не вплине на розподіл місць у черзі», — наголосили в Укртрансбезпеці.

Нагадаємо, у Мінінфраструктури обіцяли у жовтні запустити електронну чергу на прикордонних пунктах пропуску.

У відомстві пояснили, що система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для попередньої пріоритизації вантажів.

Система самостійно зможе керувати потоками вантажів залежно від групи товарів згідно з даними попередньої митної декларації.

УБР За матеріалами:

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