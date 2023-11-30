Україна запропонувала європейським операторам «розвернути» Трансбалканський газопровід — Finance.ua
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Україна запропонувала європейським операторам «розвернути» Трансбалканський газопровід

Енергетика
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Україна запропонувала європейським операторам «розвернути» Трансбалканський газопровід
Україна запропонувала європейським операторам «розвернути» Трансбалканський газопровід
Оператор газотранспортної системи України представив проєкт реверсу Трансбалканського газопроводу, який попервах будували для російського газу.
Про це повідомляється на сайті ОГТСУ.
У разі реалізації проєкту, Трансбалканський газопровід може з'єднати газові ринки Південної й Центральної Європи через Україну. Це дасть змогу з'єднати газові ринки Південно-Східної Європи, де незабаром може виникнути значний профіцит газу, з ринками Центральної Європи.
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Проєкт представили на зустрічі з операторами газових мереж Болгарії, Греції, Словаччини, Румунії та Угорщини, яка відбулася в Софії.
Представники українського Оператора звернули увагу на потребу розширити потужності болгарської та румунської газотранспортної системи. Адже пропускна здатність саме болгарської ГТС є критичною точкою для забезпечення додаткового потоку.
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«Оцінка ринкового попиту, спільно проведена операторами ГТС України, Румунії та Молдови, показала потребу у 20 млн куб. м для транспортування Трансбалканським маршрутом до українських підземних газових сховищ. Трансбалканський коридор може задовольнити попит замовників, які планують транспортувати газ із Балканського напряму до споживачів Східної та Центральної Європи, а також надати можливість зберігати газ в українських ПСГ», — зазначив генеральний директор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.
Завдяки наявній інфраструктурі, Трансбалканський газопровід вже частково працює в реверсі: у 2023 році цим маршрутом прокачано понад 0,5 млрд куб. м природного газу.
За матеріалами:
Економічна Правда
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