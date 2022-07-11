Україна закликала Канаду скасувати рішення щодо «Північного потоку-1» — Finance.ua

Україна закликала Канаду скасувати рішення щодо «Північного потоку-1» Вчора 11:33 — Енергетика

Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики висловлюють глибоке розчарування у зв’язку із рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до ФРН відремонтованих компанією Siemens Canada турбін «Північного потоку-1».

Про це йдеться у оприлюдненій офіційній заяві МЗС

Як наголосили у відомстві, у день оголошення цього рішення Канадою армія рф обстріляла житлові квартали в Миколаєві, Харкові, Кривому Розі, а також низку інших населених пунктів в Запорізькій області. росія діяла як держава-терорист, навмисно завдаючи ударів по будинках та інших об’єктах цивільної інфраструктури. Загинули мирні люди, десятки поранено, наголосили у відомстві.

«Міжнародна спільнота, у тому числі Канада та Німеччина, запровадила вже низку вагомих санкцій проти росії, аби зупинити її війну проти України. Україна вдячна за ці рішучі дії. Водночас остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення — це підлаштування санкційного режиму під забаганки росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок — зміцнить почуття безкарності Москви», — йдеться у заяві.

В МЗС вважають, що росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії. По-перше, компресорна станція «Північного потоку-1» обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. Лише одна турбіна знаходиться зараз в Канаді. Однак за рішенням російського «Газпрому» зараз працюють лише три турбіни, решта відключені без пояснень. Обсяги транспортування скоротилися з 167 до 67 млн куб. м газу на добу.

«По-друге, росія може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування „Північним потоком-1“ є неможливим. Зокрема, росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Зараз „Газпром“ використовує менше 40% від оплачених потужностей», — зазначили у МЗС і додали, що Україна може повністю замістити «Північний потік-1», наголосили в МЗС.

Крім того, нагадали у відомстві, існує маршрут транспортування газу через Польщу, але зараз росія відмовилася від його використання за власним вибором. Водночас рф може відновити транспортування газу до Німеччини, якщо дійсно має на меті залишитися надійним постачальником ЄС.

«Таким чином, вимога росії щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтування. Україна надала вичерпні роз’яснення німецькій і канадській сторонам. Обидві сторони підтвердили, що розуміють, що вимога росії не має технічних підстав. Однак рішення піти на поступку безпідставним вимогам росії все одно було ухвалене», — зазначили у МВС.

Українська сторона нагололошує, що передача турбіни «Північного потоку-1» дозволить росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи.

«Закликаємо уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму. Не може бути винятків, коли йдеться про притягнення до відповідальності росії за десятки тисяч вбитих українців, сотні тисяч об‘єктів зруйнованої інфраструктури, мільйони внутрішньо переміщених осіб та біженців, та неприховану атаку на демократію і верховенство права в усьому світі», — сказано в заяві українського МЗС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.