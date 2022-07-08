Україна звернеться до європейських союзників, якщо Канада розблокує турбіну для «Газпрому» — Finance.ua

Україна звернеться до європейських союзників, якщо Канада розблокує турбіну для «Газпрому» Вчора 11:11 — Енергетика

Україна звертатиметься до європейських колег, якщо Канада схвалить рішення про виняток із санкційного режиму для постачання турбін для газопроводу Nord Stream.

Про це розповіло джерело Reuters у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

"Санкції забороняють передачу будь-якого обладнання, пов’язаного з газом... Якщо, не дай Боже, це рішення буде схвалено, ми, безумовно, звернемося до наших європейських колег із проханням переглянути їхній підхід.

Бо якщо країни не виконуватимуть узгоджені ними рішення про санкції, про яку солідарність можна говорити?"

У середині червня російська компанія «Газпром» заявила, що скорочує постачання природного газу газопроводом «Північний потік-1» на 40%. За словами росіян, це станеться через «невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens».

Віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек закликав Канаду вирішити питання із затримкою турбіни Siemens, через яку, за твердженнями російської сторони, не працює «Північний потік-1». Через зупинку «Північного потоку-1» росія скоротила постачання газу до Німеччини на 60%, через що країна не спроможна вчасно заповнити газові сховища до опалювального сезону.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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