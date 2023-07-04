Україна за рік експортувала майже 49 мільйонів тонн зерна — Finance.ua
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Україна за рік експортувала майже 49 мільйонів тонн зерна

Казна та Політика
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Україна за рік експортувала майже 49 мільйонів тонн зерна
Україна за рік експортувала майже 49 мільйонів тонн зерна
Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) 48,996 мільйона тонн зернових і зернобобових.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що у 2022/2023 МР, станом на 30 червня, Україна експортувала 16,836 млн т пшениці, 2,704 млн т ячменю, 18 тис. т жита та 29,128 млн т кукурудзи.
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Для порівняння: з липня 2021 року по 29 червня 2022 року Україна експортувала 48,355 млн т зернових та зернобобових у тому числі: 18,72 млн т пшениці, 5,747 млн т ячменю, 161,5 тис. т жита та 23,409 млн т кукурудзи.
У червні 2023 року з України експортували 3,658 млн т зернових та зернобобових (за 29 днів червня торік — 1,256 млн т), зокрема 1,338 млн т пшениці (у червні торік — 122 тис. т), 57 тис. т ячменю (у червні 2022 року — 31 тис. т) та 2,257 млн т кукурудзи (1,092 млн т). У червні цього року та у червні минулого року експорт жита Україна не здійснювала.
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Від початку 2022/2023 МР Україна експортувала 153,6 тис. т борошна (у 2021/2022 МР — 70,7 тис. т).
Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики Україна у січні-травні 2023 року експортувала понад 22,5 млн т зернових, у тому числі понад 14,3 млн т кукурудзи, понад 7,2 млн т пшениці та понад 977 тис. т ячменю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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