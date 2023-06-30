Під час війни Україна збільшила експорт в чотири рази: що та кому продаємо — Finance.ua
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Під час війни Україна збільшила експорт в чотири рази: що та кому продаємо

Казна та Політика
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Україні за січень-травень вдалось експортувати 9,6 тис. тонн яловичини на суму 38,1 млн доларів, що, відповідно, в 3,6 та в 2,6 рази більше, ніж торік.
Як повідомляють в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), травень став найбільш результативним, оскільки продано за кордон 2,5 тис. тонн, що на 42% більше, ніж у квітні.
Зазначається, що найбільшими імпортерами української яловичини були: Китай — 5,80 тис. тонн, Узбекистан — 1,04 тис. тонн, Азербайджан — 1,06 тис. тонн, Казахстан — 590 тонн.
«З початком повномасштабної війни можливості експортувати м’ясо та м’ясопродукти з України сильно ускладнилися. До війни частка перевезень яловичини автомобільним транспортом складала лише 22,4% (77,6% експортувалось морем). Однак, навіть за таких складних умов, географія постачань не змінилась. Якщо українські експортери будуть продовжувати постачання на тому ж рівні до кінця року, то ми зможемо наблизитись до об'ємів 2021 року», — прогнозує аналітик УКАБ Максим Гопка.
Водночас, як наголосили в асоціації, для українського ринку яловичини є важливим вихід на європейські ринки збуту, тому що через закриті порти логістика є дуже дороговартісною, що не дає галузі працювати ефективно.
Як зазначають в УКАБ з посиланням на прогноз Європейської комісії, Через те що ціни на яловичину в країнах ЄС знаходяться на високому рівні, споживання цього виду м’яса населенням поступово скорочується, і ця тенденція продовжиться в наступні роки. Передбачається, що виробництво яловичини в 2023 році може скоротитися на 1,6% і це триматиме ціни стабільно високими й надалі.
За матеріалами:
УНІАН
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