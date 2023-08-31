Україна з Норвегією домовилася про «безвіз» для вантажівок — Finance.ua

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Україна з Норвегією домовилася про «безвіз» для вантажівок

Казна та Політика
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Україна з Норвегією домовилася про «безвіз» для вантажівок
Україна з Норвегією домовилася про «безвіз» для вантажівок
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України підписало протокол із Міністерством транспорту Норвегії про «транспортний безвіз», тобто можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів.
Як повідомили в українському профільному відомстві, він розповсюджуватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 та вище. Спрощений режим починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.
Щоб скористатись «безвізом», перевізника має мати сертифікат, що підтверджує клас екологічності вантажівки. Водночас для транспортних засобів нижчого класу екологічності також можливість виконувати перевезення залишається.
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Під час засідання українсько-норвезької змішаної комісії вдалося домовитись про дозволи на наступний рік: українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 дозволів на перевезення з/до третіх країн.
«Продовжуємо створювати сприятливі умови для наших перевізників. Розширюємо список країн, з якими фактично діє „транспортний безвіз“. Наразі це 35 держав. Раніше українські перевізники вантажів незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року», — зазначив заступник міністра Сергій Деркач.
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Нагадаємо, що у червні Україна домовилась про «транспортний безвіз» з Північною Македонією. Також вдалось погодити квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік з Азербайджаном.
В Мінвідновлення нагадують, що між Європейським союзом та Україною також діє угода про лібералізацію автомобільних перевезень, яка передбачає виконання двосторонніх та транзитних перевезень без дозволів. Однак зазначені вище країни, включаючи Норвегію, до ЄС не входять.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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