Чиновниця МСЕК «забула» задекларувати майно на 3 млн гривень — Finance.ua

Чиновниця МСЕК «забула» задекларувати майно на 3 млн гривень Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

Чиновниця МСЕК «забула» задекларувати майно на 3 млн гривень

Працівники ДБР у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за декларування недостовірної інформації на мільйони гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

Крім того Бюро встановило, що й зазначена у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень.

Жінка підозрюється у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366−2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Розслідування триває, зокрема перевіряється причетність підозрюваної до видачі військовозобов’язаним фіктивних довідок про інвалідність.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

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