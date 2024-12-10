Україна й далі отримуватиме фіндопомогу від країн, з якими підписала гарантії безпеки, — ОП Вчора 12:20 — Казна та Політика

Україна й надалі отримуватиме фінансову допомогу від країн, з якими підписала угоду щодо безпекового співробітництва.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква, виступаючи під час опитування «Зовнішня політика і безпека. Настрої українського суспільства.

За словами Жовкви, лідери країн, з якими Україна підписала гарантії безпеки, підтверджують, що Київ отримуватиме фінансову підтримку й в наступні роки.

Він нагадав, що загалом Україна вже уклала угоди з 27 країнами, а термін їх дії складає 10 років.

«Яскравим прикладом є позиція Великої Британії, коли новий прем’єр-міністр (Кір Стармер, голова британського уряду, — ред.), прийшовши до влади, заявив, що він знає про існування цієї угоди та знає, яка сума була закладена щодо фінансування військових потреб України від Британії, і він буде продовжувати триматися цієї суми», — розповів заступник голови Офісу президента.

Жовква додав, що союзники України, під час планування бюджетів, одразу закладають суму, яка передбачена на допомогу Києву. В інакшому випадку — партнери пам’ятають про те, які суми були виділені на 2024 рік і їх позиція — «не менше».

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