Україна вже увійшла в пік споживання електроенергії: чи готуватися до відключень — Finance.ua

Україна вже увійшла в пік споживання електроенергії: чи готуватися до відключень Сьогодні 08:34 — Енергетика

Україна вже увійшла в пік споживання електроенергії: чи готуватися до відключень

Якщо споживання електроенергії в Україні зростатиме, скоріш за все, не вдасться уникнути відключень світла, які будуть необхідні для сбалансування енергосистеми.

Про це заявила прессекретар НЕК «Укренерго» Марія Цатурян, зазначивши, що «Укренерго» не планує проводити масові відключення споживачів, але потрібно враховувати, що на обладнання, яке в роботі, навантаження значно більше в пікові години, і воно може виходити з ладу.

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«Ми не прогнозуємо відключень споживачів, але це не означає, що можна споживати скільки завгодно. Енергосистема в процесі відновлення, основного працюючого обладнання значно менше, ніж зазвичай, тому що багато розбито. На обладнання, яке в роботі, навантаження значно більше в пікові години, і воно може виходити з ладу. Щоб цього уникнути, потрібно знижувати споживання», — говорить Цатурян.

Однак директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що Україна вже досягла піку споживання і ймовірність відключень світла достатчно висока.

«Я не думаю, що енергоспоживання буде збільшуватися в найближчі тижні, ми вже досягли літнього піку. Але ймовірність відключень існує, тому що система працює в аварійному режимі. У порівнянні з іншими країнами Європи ймовірність аварійних відключень вища. З моєї точки зору, вона може перевищувати 30%», — зазначив експерт.

УНІАН За матеріалами:

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