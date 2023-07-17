Чи підвищать знову тариф на електроенергію для населення: відповідь міністра енергетики — Finance.ua

Чи підвищать знову тариф на електроенергію для населення: відповідь міністра енергетики Сьогодні 10:07 — Особисті фінанси

Чи підвищать знову тариф на електроенергію для населення: відповідь міністра енергетики

У Міністерстві енергетики України сподіваються пройти опалювальний сезон з діючим тарифом на електроенергію. Наразі планів знову піднімати вартість для населення немає.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Галущенко зазначив, що рішення про підвищення тарифів для населення було «важким». «Ми виходили з того, що всі розрахунки показували, що ми не зможемо відновитися максимально до наступної зими та провести наймасштабнішу ремонтну кампанію та підтримати генерацію», — заявив міністр.

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Міністр повідомив, що навіть після підвищення розмір тарифу є пільговим. «Тому що сьогодні ринкова ціна, або реальна ціна, як мінімум у два рази більша. У будь-якому разі держава дотує цей тариф і буде його дотувати», — сказав він.

«Це той тариф, який має забезпечити нам виживання», — розповів Галущенко.

Новий тариф буде діяти до 31 грудня 2023 року. «Ми наразі не плануємо чергове якесь збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон», — додав міністр.

Водночас він зазначив, що передбачати щось важко, оскільки минулого року щоденні ракетні атаки на енергосистему почалися 10 жовтня і тривали до 9 березня.

«На сьогодні планів чергового перегляду у нас немає», — сказав Галущенко.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год;

за даними Міненерго, суми в платіжках українців орієнтовно зростуть на 250 гривень після підвищення тарифів.



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