Чи підвищать знову тариф на електроенергію для населення: відповідь міністра енергетики — Finance.ua

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Чи підвищать знову тариф на електроенергію для населення: відповідь міністра енергетики

Особисті фінанси
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Чи підвищать знову тариф на електроенергію для населення: відповідь міністра енергетики
Чи підвищать знову тариф на електроенергію для населення: відповідь міністра енергетики
У Міністерстві енергетики України сподіваються пройти опалювальний сезон з діючим тарифом на електроенергію. Наразі планів знову піднімати вартість для населення немає.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
Галущенко зазначив, що рішення про підвищення тарифів для населення було «важким». «Ми виходили з того, що всі розрахунки показували, що ми не зможемо відновитися максимально до наступної зими та провести наймасштабнішу ремонтну кампанію та підтримати генерацію», — заявив міністр.
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Міністр повідомив, що навіть після підвищення розмір тарифу є пільговим. «Тому що сьогодні ринкова ціна, або реальна ціна, як мінімум у два рази більша. У будь-якому разі держава дотує цей тариф і буде його дотувати», — сказав він.
«Це той тариф, який має забезпечити нам виживання», — розповів Галущенко.

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Новий тариф буде діяти до 31 грудня 2023 року. «Ми наразі не плануємо чергове якесь збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон», — додав міністр.
Водночас він зазначив, що передбачати щось важко, оскільки минулого року щоденні ракетні атаки на енергосистему почалися 10 жовтня і тривали до 9 березня.
«На сьогодні планів чергового перегляду у нас немає», — сказав Галущенко.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год;
  • за даними Міненерго, суми в платіжках українців орієнтовно зростуть на 250 гривень після підвищення тарифів.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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