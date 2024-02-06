Україна вивела у резерв 10 енергоблоків — Finance.ua

Україна вивела у резерв 10 енергоблоків Вчора 19:14 — Енергетика

Україна вивела у резерв 10 енергоблоків

В енергосистемі України зберігається стабільна ситуація. У резерві знаходяться 10 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

«В аварійний ремонт виведено два блоки ТЕС, водночас після короткострокового ремонту до енергосистеми підключено блок теплоелектростанції. У резерві 10 одиниць генеруючого обладнання, які буде задіяно у разі потреби», — йдеться у повідомленні.

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Вказано, що енергосистема збалансована. Застосування стабілізаційних графіків відключень не передбачається.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 6703 МВт·год, також передбачається експорт до Молдови у нічні години — 355 МВт·год.

У свою чергу Укренерго повідомило, що сьогодні в прифронтовій зоні на сході України ворог завдав артилерійського удару по одній з підстанцій. Персонал не постраждав, але пошкоджено обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових.

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