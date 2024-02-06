Україна вивела у резерв 10 енергоблоків — Finance.ua

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Україна вивела у резерв 10 енергоблоків

Енергетика
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Україна вивела у резерв 10 енергоблоків
Україна вивела у резерв 10 енергоблоків
В енергосистемі України зберігається стабільна ситуація. У резерві знаходяться 10 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
«В аварійний ремонт виведено два блоки ТЕС, водночас після короткострокового ремонту до енергосистеми підключено блок теплоелектростанції. У резерві 10 одиниць генеруючого обладнання, які буде задіяно у разі потреби», — йдеться у повідомленні.
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Вказано, що енергосистема збалансована. Застосування стабілізаційних графіків відключень не передбачається.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 6703 МВт·год, також передбачається експорт до Молдови у нічні години — 355 МВт·год.
У свою чергу Укренерго повідомило, що сьогодні в прифронтовій зоні на сході України ворог завдав артилерійського удару по одній з підстанцій. Персонал не постраждав, але пошкоджено обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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