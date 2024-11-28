Україна виробила 1,16 млн т цукру від початку сезону 2024/25 — Finance.ua
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Україна виробила 1,16 млн т цукру від початку сезону 2024/25

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Цукрові заводи-учасники Національної асоціації цукровиків «Укрцукор» з початку сезону 2024/25 станом на 21 листопада виробили 1,165 млн тонн цукру.
Про це повідомила пресслужба об’єднання.
«Цукрові заводи України вже прийняли на переробку 9 млн тонн цукрових буряків, з яких виробили 1,165 млн тонн цукру, що практично дорівнює показникам на аналогічну дату минулого року», — наголошується в повідомленні.
У галузевій асоціації звернули увагу, що в сезоні 2024/2025 МР переробку цукрових буряків в Україні здійснюють 29 цукрових заводів, 28 з яких є учасниками асоціації.
Водночас в Україні майже завершилося збирання цукрових буряків, яких накопано 11,9 млн тонн із площі 251,2 тис. га із середньою врожайністю 47,6 т/га.
За матеріалами:
agronews
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