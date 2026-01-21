Україна виграла справу про «зелений тариф» у міжнародному арбітражі Сьогодні 14:15

16 грудня 2025 року Арбітражний трибунал Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (SCC) ухвалив фінальне рішення у справі за позовом компанії Modus Energy International B.V. (нині — Green Genius International B.V.) проти України, повністю відхиливши всі позовні вимоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Це перше рішення міжнародного інвестиційного арбітражу, пов’язане зі змінами, впровадженими Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел» щодо реструктуризації «зеленого тарифу» у 2020 році.

Воно має ключове значення для майбутньої практики розгляду подібних справ.

Позовні вимоги

Позов було подано у 2021 році на підставі Договору до Енергетичної хартії. Позивач стверджував, що законодавчі та регуляторні зміни у сфері відновлюваної енергетики призвели до фінансових втрат компанії. Зокрема, він просив:

визнати порушення Україною положень Договору та норм міжнародного права;

встановити порушення стандарту справедливого та рівного режиму;

стягнути компенсацію у розмірі щонайменше 22,7 млн євро, включно з втратами майбутніх доходів;

присудити відсотки та покласти на Україну всі витрати арбітражу.

Позивач також вказував на затримки у розрахунках Державного підприємства «Гарантований Покупець» за «зелену» електроенергію як джерело збитків.

Позиція України

Україна заперечувала проти вимог, наголошуючи, що:

діяла в межах суверенних повноважень, проводячи реформу системи підтримки відновлюваної енергетики з урахуванням економічних та фінансових умов;

зміни мали загальний характер, застосовувалися до всіх учасників ринку і не були дискримінаційними;

відсутні докази того, що фінансові втрати виникли внаслідок дій держави.

Україна також звертала увагу на відсутність доказів того, що заявлені фінансові втрати є наслідком її дій, а також на спекулятивний характер розрахунків заявленої суми компенсації.

Трибунал погодився з тим, що Україна діяла в межах своїх регуляторних повноважень та переслідувала легітимну публічну мету під час реформування системи підтримки відновлюваної енергетики.

Окремо арбітражний трибунал надав позитивну оцінку способу реструктуризації зеленого тарифу, відзначивши, що уряд транспарентно, в режимі відкритого діалогу з інвесторами, реструктуризував «зелений» тариф на компромісних засадах.

Як результат трибунал повністю відхилив позовні вимоги позивача.

