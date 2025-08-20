Україна вичерпала свої річні квоти на експорт до ЄС низки продуктів — Finance.ua

Україна вичерпала свої річні квоти на експорт до ЄС низки продуктів Сьогодні 06:12 — Казна та Політика

Україна вичерпала свої річні квоти на експорт до Європейського союзу меду, яєць, цукру та кукурудзи.

Про це повідомив посадовець Європейської комісії у коментарі Суспільному.

Після вичерпання цих квот імпорт обкладається митом у режимі найбільшого сприяння або, у випадку яєць, може продовжуватись відповідно до режиму erga omnes СОТ (зниження мита на 50%).

Для цукру застосовується режим найбільшого сприяння:

цукор для перероблення: 339 євро за тонну;

інший цукор та рафінований (білий) цукор: 419 євро за тонну.

Для меду мито в режимі найбільшого сприяння становить 17,3%, тоді як для яєць мито — 30,4 євро/ 100 кг нетто, а в рамках квоти erga omnes воно знижується до 15,2 євро/100 кг.

На подальший імпорт кукурудзи мита не застосовуватимуться, оскільки вони базуються на різниці між світовою ринковою ціною та референтною ціною ЄС.

