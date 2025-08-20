Україна отримала поставку ІТ-обладнання на €10 млн від міжнародної коаліції — Finance.ua

Україна отримала поставку ІТ-обладнання на €10 млн від міжнародної коаліції
Міністерство оборони України отримало від IT-коаліції протягом липня та серпня чергову поставку обладнання, яку профінансували Люксембург, Ірландія, Бельгія та Естонія. Загальна вартість склала 10 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Цього разу партнери передали:
- 6 948 ноутбуків для підрозділів ЗСУ, а також для інформаційно-комунікаційних систем Оберіг, Імпульс та Медичної інформаційної системи;
- 318 зарядних станцій;
- 2 304 засоби зв’язку;
- 442 монітори;
- обладнання для центрів обробки даних Міноборони та ЗСУ;
- мережеве обладнання для інфраструктури ІКС Оберіг;
- маршрутизатори, комутатори, ліцензії та інше обладнання для впровадження програмно-орієнтованих мереж ЗСУ.
Окремою поставкою отримано 1 000 маршрутизаторів від Латвії на понад 77 000 євро.
Це вже четверта та п’ята поставки від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3,3 млн євро, у лютому — на 7,5 млн євро та у квітні — близько 2 млн євро.
Нагадаємо, у проєкті Програми дій уряду сказано, що Міністерство оборони має у 2025−2026 рр. зосередитись на розвитку власної оборонної індустрії включно з її оптимізацією та інтеграцією, покращенні умов служби військовослужбовців, а також на трансформації Сил оборони та цифровізації низки процесів.
До кінця 2026 року планується забезпечити щомісячне укладення 3 500 контрактів на військову службу з громадянами України, 1 тис. контрактів з іноземцями та особами без громадянства та прямої мобілізації 2 500 громадян України у визначені підрозділи.
