Україна вважає недоцільним продовження рішення Єврокомісії щодо обмеження на імпорт українського зерна — Finance.ua

Україна вважає недоцільним продовження рішення Єврокомісії щодо обмеження на імпорт українського зерна Сьогодні 20:42

Міністерство аграрної політики та продовольства України вважає недоцільним продовження рішення Єврокомісії щодо обмеження на імпорт української агропродукції до 5 країн Европейського Союзу до 15 вересня 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні міністерства з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського.

«Разом з тим вітаємо позитивні моменти, які пов’язані із цим новим рішенням. Це, зокрема, створення консультаційної платформи між Україною і ЄС, в рамках якої буде вирішуватись питання транзиту. А також норму, що заборона буде діяти лише до 15 вересня 2023 і, маємо надію, не буде продовжена потім», — додав міністр.

У червні Європейський Союз вирішив поступово скоротити запобіжні заходи щодо імпорту української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до 15 вересня.

2 травня Європейська комісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до 5 червня.

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