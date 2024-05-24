Україна втратила 200 мільярдів через політику Нацбанку під час війни — Гонтарева Сьогодні 13:15 — Казна та Політика

Україна втратила 200 мільярдів через політику Нацбанку під час війни — Гонтарева

Через неправильну монетарну та валютну політику Нацбанку під час війни Міністерство фінансів України недоотримало 200 млрд грн.

Про це заявила ексочільниця НБУ Валерія Гонтарева в інтерв'ю NV.

Так, Нацбанк тривалий час не дозволяв девальвувати офіційний курс гривні , а після зміни курсу долара з 29,25 грн до 36,6 грн у липні 2022-го продовжив його утримувати, не запровадивши поступову лібералізацію, каже Гонтарева.

«Коли в середині 2022 року підвищили ставку — це було правильно. Але, треба було відразу розпочинати валютну лібералізацію ринку, і відпускати курс», — зазначила ексочільниця НБУ.

Через це реальний курс і номінальний значно відрізнялись, і гривня була переоцінена на 20%, зазначає ексочільниця НБУ.

У бюджеті на 2023 рік Мінфін заклав курс 42 гривні за долар, але до жовтня він був 36,6 гривні. З введенням НБУ «керованої курсової гнучкості» гривня знецінилася, але сталося це запізно.

Гонтарева вважає, що курс повинен бути 42 гривні, але НБУ стримує його значне знецінення, хоча інфляція вже суттєво знизилася. Слабша гривня робить конкурентоспроможнішими експортерів, але НБУ не дав їм заробити і не зупинив імпорт, підкреслила Гонтарева.

«Так, девальвація почалась, але ви запізнилися, так само і зі зниженням процентної ставки. Запізнення — це реальні витрати для країни. Я думаю, що якщо ми розраховуємо всі ці затримки, то неправильна політика НБУ призвела до того, що Міністерство фінансів і вся країна втратила близько 200 мільярдів гривень», — зазначила вона.

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Українська правда За матеріалами:

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