Україна встановила 7-річний рекорд з експорту яєць (хто купує) Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Україна встановила 7-річний рекорд з експорту яєць (хто купує)

У травні українські виробники яєць експортували 229,18 млн. штук на суму 23,9 млн дол.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

Порівняно з квітнем 2026 року експорт збільшився на 11,4%, а порівняно з травнем 2025 року — зріс на 20,1%. В грошовому еквіваленті виручка в травні 2026 року зросла на 39,2% до 23,9 млн $ порівняно з травнем минулого року.

За 5 місяців 2026 року експортовано 1014,4 млн. штук яєць на загальну суму 112,5 млн $. Порівняно з аналогічним періодом минулого року фізичні обсяги експорту збільшилися на 22%, а грошові — на 64%.

Хто купує

Головними покупцями українських яєць протягом перших 5 місяців 2026 року були:

Іспанія (28,1%),

Великобританія (14,0%),

Польща (9,4%)

Ізраїль (7,3%).

Частка країн ЄС в експорті складає 75%.

Нагадаємо, у березні українські виробники яєць експортували 216,2 млн. штук на суму 24 млн $., що було найбільшим обсягом експорту за останні 5 років.

Найбільший ж історичний обсяг експорту зафіксований в березні 2019 року — 239,4 млн.штук.

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