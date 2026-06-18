0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна встановила 7-річний рекорд з експорту яєць (хто купує)

Казна та Політика
59
Україна встановила 7-річний рекорд з експорту яєць (хто купує)
Україна встановила 7-річний рекорд з експорту яєць (хто купує)
У травні українські виробники яєць експортували 229,18 млн. штук на суму 23,9 млн дол.
Про це свідчать дані Державної митної служби.
Порівняно з квітнем 2026 року експорт збільшився на 11,4%, а порівняно з травнем 2025 року — зріс на 20,1%. В грошовому еквіваленті виручка в травні 2026 року зросла на 39,2% до 23,9 млн $ порівняно з травнем минулого року.
За 5 місяців 2026 року експортовано 1014,4 млн. штук яєць на загальну суму 112,5 млн $. Порівняно з аналогічним періодом минулого року фізичні обсяги експорту збільшилися на 22%, а грошові — на 64%.

Хто купує

Головними покупцями українських яєць протягом перших 5 місяців 2026 року були:
  • Іспанія (28,1%),
  • Великобританія (14,0%),
  • Польща (9,4%)
  • Ізраїль (7,3%).
Частка країн ЄС в експорті складає 75%.
Нагадаємо, у березні українські виробники яєць експортували 216,2 млн. штук на суму 24 млн $., що було найбільшим обсягом експорту за останні 5 років.
Найбільший ж історичний обсяг експорту зафіксований в березні 2019 року — 239,4 млн.штук.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems