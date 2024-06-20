Україна вперше від початку повномасштабного вторгнення рф відновлює поромне сполучення з Грузією — Finance.ua
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Україна вперше від початку повномасштабного вторгнення рф відновлює поромне сполучення з Грузією

Казна та Політика
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Україна вперше від початку повномасштабного вторгнення рф відновлює поромне сполучення з Грузією
Україна вперше від початку повномасштабного вторгнення рф відновлює поромне сполучення з Грузією
В Україні відновлюють поромне сполучення Чорноморськ — Батумі (Грузія), яке зупинили через повномасштабного вторгнення рф.
Розклад рейсів опублікували на сайті компанії-перевізника Ukrferry.
Перший рейс із Чорноморська до Батумі запланований на 9 липня. Час у дорозі становитиме близько 60 годин.
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На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний / пасажирський пором Kaunas німецького виробництва.
Пором може розмістити 250 пасажирів. Доступні каюти класів люкс, напівлюкс, двомісні та тримісні каюти. Присутні можуть скористатись рестораном, баром, салоном відпочинку, салоном з відео та супутниковим телебаченням і дитячим кутком.
Вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів.
За матеріалами:
theБабель
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