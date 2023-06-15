У Стокгольмі розпочав роботу перший у світі безпілотний електричний пором — Finance.ua

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У Стокгольмі розпочав роботу перший у світі безпілотний електричний пором

Технології&Авто
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У Стокгольмі розпочав роботу перший у світі безпілотний електричний пором
У Стокгольмі розпочав роботу перший у світі безпілотний електричний пором, Фото: TechXploreh
Столиця Швеції стала першим містом у світі, яке запровадило безпілотний електричний пором у своїй транспортній системі.
Починаючи з 12 червня, перший рейс безпілотного судна під назвою MF Estelle, створеного компанією Torghatten, ознаменував початок регулярних подорожей між островами Стокгольма, повідомляє TechXploreh.
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Хоча на борту порома під час руху присутній капітан, сучасна автоматизація судна дозволяє мінімізувати людське втручання. Капітан виступає в ролі спостерігача, готового втрутитися в разі потреби, в той час, як найсучасніші алгоритми управління кораблем забезпечують точну навігацію у водах.
Широке тестування перед початком пасажирських перевезень підтвердило, що системи корабля володіють всебічною обізнаністю про довкілля, подібно до того, як це робить капітан-людина.
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Ерік Нільссон, операційний менеджер компанії Torghatten, пояснив, що пором обладнаний низкою датчиків, включаючи радар, камери, лазерний лідар та ультразвукові сонари. Ці датчики збирають дані для забезпечення точного контролю курсу. Нільссон наголосив, що система може швидко коригувати курс порома за частки секунди, пристосовуючись до змін умов плавання або виявляючи перешкоди.
При довжині 10 метрів, MF Estelle може вмістити до 30 пасажирів і коштує близько 1,6 мільйона доларів. Вартість квитків на пором становить 3 євро в один кінець.
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Torghatten планує розширити виробництво цих інноваційних поромів, зробивши їх доступними для використання не лише у Швеції, але й на міжнародному рівні. Це стало можливим завдяки співпраці між приватними і державними структурами за часткового фінансування з боку Європейського Союзу.

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За матеріалами:
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