Porsche показали надпотужний електричний суперкар (фото) — Finance.ua

Porsche показали надпотужний електричний суперкар (фото)
Porsche презентували концепт-кар Mission X. Модель присвячена 75-річчю компанії і є провісником першого повністю електричного суперкара марки.
Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Porsche.
Серійний Porsche Mission X стане наступником знаменитих моделей 918 Spyder та Carrera GT. У карбонового купе, що обтікає, класичні пропорції суперкара зі зрушеним вперед салоном. Двері піднімаються нагору, а дах є прозорим. Розробники стверджують, що інноваційна аеродинаміка купе забезпечує більшу притискну силу.
Новий Porsche Mission X трохи компактніший за своїх попередників — 4596 мм у довжину, 1999 мм у ширину і 1199 мм у висоту при колісній базі 2728 мм.
В обробці салону поєднуються шкіра та карбон. Всередині сучасний віртуальний щиток приладів поєднується із хронометром у старовинному стилі.
Показники Porsche Mission X не розкривають. Відомо, що за кожен кілограм його маси припадає по 1 к. с., тобто потужність 900-вольтної силової установки становитиме не менше 1500 к. с. Крім того, автори стверджують, що суперкар поб'є рекорд кола на автодромі Нюрбургрінг.
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