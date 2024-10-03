Україна вперше отримає пільгове фінансування від Республіки Корея на $100 млн — Finance.ua

Україна вперше отримає пільгове фінансування від Республіки Корея на $100 млн Сьогодні 11:47

Україна вперше отримає пільгове фінансування від Республіки Корея на $100 млн, mof.gov.ua

Між Міністерством фінансів України та Експортно-імпортним банком Кореї підписано кредитний договір щодо залучення 100 млн доларів США. Залучення коштів стане першою фінансовою підтримкою, яка надійде до держбюджету України від Республіки Корея.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка — 1,0% річних.

Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

Куди спрямують кошти

Зазначимо, що 100 млн доларів США будуть надані для підтримки бюджетних потреб України в рамках паралельного співфінансування проєкту Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine). Таким чином, уряд Кореї надасть кредит за виконання показників результативності в рамках реалізації проєкту «HEAL Ukraine».

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Для оцінки ефективності реалізації проєкту визначені п’ять показників результативності (Performance Based Conditions або PBC). Це показники, які дають оцінку плануванню, організації та управлінню ресурсами з метою успішного досягнення цілей. Після верифікації Світовий банк підтверджує виконання PBC-показників, що дозволяє залучати кошти у загальний фонд державного бюджету України.

У рамках проєкту «HEAL Ukraine» за виконання показників результативності до загального фонду держбюджету вже залучено близько 136 млн доларів США.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року між урядами України та Республіки Корея було підписано угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до 2,1 млрд доларів США протягом 2024−2029 років.

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