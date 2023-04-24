Україна внесла ірландську компанію Peninsula Petroleum до переліку спонсорів війни — Finance.ua

Україна внесла ірландську компанію Peninsula Petroleum до переліку спонсорів війни Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

Україна внесла ірландську компанію Peninsula Petroleum до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідну світову компанію з постачання суднового палива Peninsula Petroleum Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК

«Поки росія, заробляючи на морському експорті нафти, підтримує свою економіку, Peninsula Petroleum Limited продовжує отримувати надприбутки і доставляти паливо для суден, які транспортують цю російську нафту. Великі танкери щодня залишають рф через Балтійське море попри те, що Євросоюз запровадив ембарго на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення в Україну», — йдеться в повідомленні.

Читайте також До списку спонсорів війни вже внесли 24 тисячі осіб – НАЗК

Зазначається, що ірландська компанія Peninsula Petroleum працює як глобальний постачальник бункерного палива, здійснює понад 25 000 поставок на рік та пропонує послуги з перепродажу палива, технічну експертизу, управління флотом та яхтингові послуги.

Як підкреслили в НАЗК, попри те, що кілька компаній, які постачають бункерне паливо, припинили співпрацю з компаніями країни-агресора, ірландська Peninsula Petroleum усвідомлено продовжує постачати паливо танкерам у водах Данії, коли вони повертаються або прямують до одного з головних нафтових портів, розташованих на північному заході рф.

Це дозволяє компанії встановлювати вищі ціни при продажах палива танкерам, що транспортують російську нафту.

Читайте також Україна внесла Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни

Згідно з повідомленням, огляд даних AIS (система ідентифікації суден) в цьому районі показує, що Peninsula Petroleum щотижня постачає велику кількість палива танкерам, які прямують до або з держави-терориста.

Водночас компанія заявляє, що санкції ніколи не мали на меті повністю відрізати російську нафту від світового ринку, оскільки це підвищить ціни на нафту та зашкодить світовій економіці.

«Тож поки росія всіляко шукає можливостей підтримати свою економіку, ослаблену через дієвість світових санкцій, Peninsula Petroleum Limited прямо сприяє транспортуванню та продажу російської нафти через заправку та обслуговування її танкерів. Це демонструє підтримку та спонсорування війни компанією», — наголосили в НАЗК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.