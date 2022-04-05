Україна відновила реекспорт газу, призупинений через російське вторгнення — Finance.ua
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Україна відновила реекспорт газу, призупинений через російське вторгнення

Вчора 17:47Енергетика
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Україна відновила реекспорт газу, призупинений через російське вторгненняУкраїна відновила реекспорт газу, призупинений через російське вторгнення
Міністерство енергетики відновило реекспорт природного газу з України, внісши відповідні зміни до наказу № 99 від 3 березня 2022 року, яким реекспорт раніше було зупинено через російське вторгнення.
«Зміни поширюються на газ, який ввозитиметься на територію України з 3 квітня 2022 року для подальшого зберігання у підземних газосховищах у режимі митний склад, зокрема з транспортуванням за спеціальним тарифом short-haul», — заявили 4 квітня в АТ Укртрансгаз, компанії-операторі газосховищ України.
В Укртрансгазі додали, що газ, ввезений на територію України до 3 квітня 2022 року, все ще підпадає під заборону реекспорту, проте може бути розмитнений і реалізований на території країни.
«Ми вітаємо рішення відновити реекспорт газу з України. Відновлення реекспортних операцій є важливим сигналом для наших іноземних замовників послуг, які сьогодні працюють у 27 країнах. Сподіваємося, що у новому сезоні закачування газу вони розглядатимуть українські газосховища як майданчик для зберігання природного газу», — заявив в.о. гендиректора Укртрансгазу Сергій Перелома.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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