Україна відкрила нові ринки для 10 груп агротоварів — Finance.ua

Україна відкрила нові ринки для 10 груп агротоварів Вчора 19:09 — Аграрний ринок

Держпродспоживслужба спільно з Міністерством закордонних справ України продовжують працювати в умовах воєнного стану над відкриттям нових ринків для українського експорту у світі.

«Ми знаємо, що в часи війни українському бізнесу особливо непросто. Саме тому дипломати Міністерства закордонних справ спільно з командою Держпродспоживслужби наполегливо працюють над відкриттям нових іноземних ринків, щоб створювати нові можливості продажу товарів і послуг за кордон для українських компаній. У воєнний час експорт стає справжнім порятунком для бізнесу», — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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«Відкриття можливостей нашим експортерам виходити на зовнішні ринки не тільки забезпечує економічну стабільність для українських підприємств та збереження робочих місць, а також є запорукою визнання роботи нашої служби щодо гарантування безпечності української продукції в умовах війни», — зазначила Ольга Шевченко, заступник голови Держпродспоживслужби.

За 8 місяців 2022 р. отримано доступ на іноземні ринки для 10 груп українських товарів у 6 країн світу:

м’ясні напівфабрикати, призначені для споживання людиною, та м’ясні продукти у Чорногорію;

молоко та молочні продукти до Домінікани та Кенії;

корм для домашніх тварин у Сінгапур;

ентомофаги (комахи, які створюють біотичний бар’єр захисту для сільськогосподарських культур) у Польщу;

жувальні предмети для домашніх тварин, шкіри та шкури, декоративні прісноводні риби та живі кролі до Ізраїлю.

Наразі активно проводиться робота щодо відкриття ринків експорту різних видів м’яса птиці, яєць столових та яєчних продуктів, риби та рибних продуктів, меду та продуктів бджільництва та інших товарів. За кожним із таких рішень стоїть запит бізнесу та величезна робота багатьох спеціалістів, яка іноді може тривати кілька років.

Міністерство закордонних справ України та Держпродспоживслужба спільно працюють над відкриттям нових ринків для українського експорту, надаючи підтримку виробникам та усуваючи технічні перешкоди в торгівлі, а також забезпечуючи державні гарантії щодо дотримання вимог країн-партнерів.

За 2021 рік Держпродспоживслужбою та МЗС відкрито та відновлено доступ для українських експортерів на ринки 21 країн світу.

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