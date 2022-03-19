Україна веде переговори щодо обмеження транзиту газу через "Північний потік-1" — Finance.ua

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Україна веде переговори щодо обмеження транзиту газу через "Північний потік-1"

Вчора 04:13Енергетика
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Україна веде переговори щодо обмеження транзиту газу через "Північний потік-1"Україна веде переговори щодо обмеження транзиту газу через "Північний потік-1"
Українська сторона ініціює обмеження постачання російського газу в Європу через «Північний потік-1». Задля цього йдуть переговори з європейськими та американськими партнерами.
Про це заявив в ефірі телеканалу ICTV гендиректор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.
«Ми вітаємо санкції проти „Північного потоку-2“ і пропонуємо обмежити „Північний потік-1“, тому що зараз у Польщі та Україні існують вільні потужності для того, щоб забезпечити додатковий обсяг транзиту через наш газопровід», — сказав Макогон.
Він вважає, що транзит російського газу українською газотранспортною системою допоможе зберегти цю інфраструктуру від знищення російською армією під час війни.
За словами Макогона, система для транзиту газу одночасно є газопостачальною інфраструктурою для місцевих споживачів.
З початку повномасштабного вторгнення військ рф транзит російського газу через ГТС України становить 109 млн куб. м на добу — це відповідає законтрактованим обсягам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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