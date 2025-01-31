Україна в січні експортувала 3,1 млн тонн зерна — Finance.ua

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Україна в січні експортувала 3,1 млн тонн зерна

Казна та Політика
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Україна в січні експортувала 3,1 млн тонн зерна
Україна в січні експортувала 3,1 млн тонн зерна
Україна станом на 29 січня від початку 2024/25 маркетингового року (липень 2024-го — червень 2025-го) експортувала 25,353 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 3,121 млн тонн відвантажено цього місяця.
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики з посиланням на дані Державної митної служби.
Зазначається, що станом на 30 січня минулого року загальний показник відвантажень становив 23,146 млн тонн, зокрема у січні — 4,582 млн тонн.
У поточному сезоні вже експортовано пшениці — 10,7 млн тонн (у 2023/24 МР — 9,027 млн тонн), ячменю — 2,064 млн тонн (1,4 млн тонн), жита — 10,8 тис. тонн (1 тис. тонн), кукурудзи — 12,166 млн тонн (12,465 млн тонн).
Загальний експорт українського борошна цього сезону станом на 29 січня оцінюється в 43,3 тис. тонн (у 2023/24 МР — 52 тис. тонн), зокрема пшеничного — 39,9 тис. тонн (48,6 тис. тонн).
За матеріалами:
Finance.ua
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