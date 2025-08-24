Україна — в серці. Привітання до 24 серпня від Finance.ua Сьогодні 10:02

Вельмишановне панство!

Сьогодні у нас є неабиякий привід святкувати, адже відзначаємо тридцять четвертий День Незалежності України! Незалежності, яку щодня виборюють наші військові своєю кров’ю. Незалежності, за яку, під час війни з росією, наші діти платять власним дитинством, а наші батьки — заплаканими очима.

Так, сьогодні в України дійсно непрості часи. Ми знову маємо битися за права й свободи з підступним і набагато потужнішим у військовому та економічному плані ворогом. Та за темрявою і негараздами завжди має бути світло й добробут. Україна та українці вже досягали багато чого, продовжують тримати курс і, ми впевнені, будуть це робити й надалі.

У цей святковий день портал Finance.ua вирішив залишити у привітанні мапу-колаж з визначними подіями та персонами за ці 34 роки. Цікаво, чи будуть для вас знайомі всі образи, миттєвості та персони?

Звичайно, це лише маленька частина усього гарного й доброго, що траплялося на життєвому шляху українців за ці роки. Ми впевнені, що попереду на нашу державу-неньку та на нас з вами чекає ще більше гарних миттєвостей і персоналій, якими варто пишатися.

Наближати ці часи й нашу перемогу над рашизмом радимо донатами та допомогою ЗСУ — найкращі «санкції» проти держави-терориста лише в них! Ось невеличкий список фондів, куди можна направити вашу допомогу:

Зі святом, Україно! Ваш Finance.ua.

