Вельмишановне панство!
Сьогодні у нас є неабиякий привід святкувати, адже відзначаємо тридцять четвертий День Незалежності України! Незалежності, яку щодня виборюють наші військові своєю кров’ю. Незалежності, за яку, під час війни з росією, наші діти платять власним дитинством, а наші батьки — заплаканими очима.
Так, сьогодні в України дійсно непрості часи. Ми знову маємо битися за права й свободи з підступним і набагато потужнішим у військовому та економічному плані ворогом. Та за темрявою і негараздами завжди має бути світло й добробут. Україна та українці вже досягали багато чого, продовжують тримати курс і, ми впевнені, будуть це робити й надалі.
У цей святковий день портал Finance.ua вирішив залишити у привітанні мапу-колаж з визначними подіями та персонами за ці 34 роки. Цікаво, чи будуть для вас знайомі всі образи, миттєвості та персони?
Звичайно, це лише маленька частина усього гарного й доброго, що траплялося на життєвому шляху українців за ці роки. Ми впевнені, що попереду на нашу державу-неньку та на нас з вами чекає ще більше гарних миттєвостей і персоналій, якими варто пишатися.
Наближати ці часи й нашу перемогу над рашизмом радимо донатами та допомогою ЗСУ — найкращі «санкції» проти держави-терориста лише в них! Ось невеличкий список фондів, куди можна направити вашу допомогу:
- Повернись живим — фонд компетентної допомоги армії.
- Благодійний фонд Сергія Притули — допомога армії та гуманітарні проєкти.
- Благодійний фонд «Спільнота Стерненка» — допомога з постійним забезпеченням Сил безпеки та оборони дронами, передусім типу FPV.
- Карітас України — підрозділ однієї з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі.
- Благодійний фонд «Свої» — допомога постраждалим від російської агресії.
- Твоя опора — один з найбільших гуманітарних фондів України.
- Ветеранка — допомога фронту, жінкам у війську та ветеранкам.
- UAnimals — допомога тваринам.
- Let’s help — допомога самотнім літнім людям.
- Tabletochki — монопрофільний фонд, який фокусується на проблемі дитячого раку в Україні.
- Госпітальєри — добровольча організація парамедиків.
Зі святом, Україно! Ваш Finance.ua.
