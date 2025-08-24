Україна — в серці. Привітання до 24 серпня від Finance.ua — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна — в серці. Привітання до 24 серпня від Finance.ua

23
Україна — в серці. Привітання до 24 серпня від Finance.ua
Україна — в серці. Привітання до 24 серпня від Finance.ua
Вельмишановне панство!
Сьогодні у нас є неабиякий привід святкувати, адже відзначаємо тридцять четвертий День Незалежності України! Незалежності, яку щодня виборюють наші військові своєю кров’ю. Незалежності, за яку, під час війни з росією, наші діти платять власним дитинством, а наші батьки — заплаканими очима.
Так, сьогодні в України дійсно непрості часи. Ми знову маємо битися за права й свободи з підступним і набагато потужнішим у військовому та економічному плані ворогом. Та за темрявою і негараздами завжди має бути світло й добробут. Україна та українці вже досягали багато чого, продовжують тримати курс і, ми впевнені, будуть це робити й надалі.
У цей святковий день портал Finance.ua вирішив залишити у привітанні мапу-колаж з визначними подіями та персонами за ці 34 роки. Цікаво, чи будуть для вас знайомі всі образи, миттєвості та персони?
Україна — в серці. Привітання до 24 серпня від Finance.ua
Звичайно, це лише маленька частина усього гарного й доброго, що траплялося на життєвому шляху українців за ці роки. Ми впевнені, що попереду на нашу державу-неньку та на нас з вами чекає ще більше гарних миттєвостей і персоналій, якими варто пишатися.
Наближати ці часи й нашу перемогу над рашизмом радимо донатами та допомогою ЗСУ — найкращі «санкції» проти держави-терориста лише в них! Ось невеличкий список фондів, куди можна направити вашу допомогу:
Зі святом, Україно! Ваш Finance.ua.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems