Україна увійшла до Топ-5 країн за кількістю безконтактних оплат гаджетами — Finance.ua
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Україна увійшла до Топ-5 країн за кількістю безконтактних оплат гаджетами

Фінтех і Картки
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Україна увійшла до Топ-5 країн за кількістю безконтактних оплат гаджетами
Україна увійшла до Топ-5 країн за кількістю безконтактних оплат гаджетами
За результатами другого кварталу Україна увійшла до Топ-5 країн світу за кількістю безконтактних оплат гаджетами.
Про це свідчить статистика Mastercard.
«Україна продовжує впевнено йти шляхом активної диджиталізації, зокрема і в оплатах. Так, частка розрахунків смартфонами та гаджетами з NFC серед усіх безконтактних оплат з картками Mastercard у фізичному ритейлі в країні перетнула рубіж у 60%», — сказано в повідомленні.
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За словами Юрія Батхіна, віцепрезидента з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові, уже п’ять років поспіль Україна традиційно входить до десятки країн світу, що є лідерами за кількістю NFC-оплат цифровими картками.
«За результатами другого кварталу Україна посіла місце у першій п’ятірці разом із Австралією, Великою Британією, Нідерландами та США», — зазначила Батхіна.
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На сьогодні вже 95% усіх оплат картками Mastercard у фізичних торгових точках в Україні - безконтактні. Серед найпопулярніших категорій — продуктовий ритейл, заклади харчування, одяг та взуття, а також автозаправні станції.
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За матеріалами:
Finance.ua
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