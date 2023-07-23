Динаміка ринку платіжних карток в Україні у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Динаміка ринку платіжних карток в Україні у 2023 році (інфографіка) Сьогодні 08:33 — Фінтех і Картки

Динаміка ринку платіжних карток в Україні у 2023 році (інфографіка)

Компанія UPC (Український Процесiнговий Центр), що займається обслуговуванням платіжних карток 36 українських та європейських банків у 17 країнах Європи, зробила огляд ринку платежів за 1 півріччя 2023 року.

Виявилося, що за шість місяців 2023 року, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, загальна кількість транзакцій за картками клієнтів UPC збільшилась на 6,5%, а грошові об'єми збільшилися на 13,9%. Дані за картками 15 банків-клієнтів UPC в Україні надають змогу проаналізувати тенденції ринку та оцінити зміни відносно минулого року.

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«За півріччя 2023 року відмічається незначне збільшення активності держателів карток, обсяги операцій також демонструють зростання під впливом інфляції та збільшення грошової маси. Наразі українці більше переказують та витрачають на товари і послуги ніж рік тому, але набагато рідше відвідують АТМ», — каже CEO UPC Антон Романчук.

Оплати у POS-терміналах

Оплата у POS-терміналах залишається найпопулярнішим видом безготівкових платежів, при цьому середня сума чеку за рік збільшилась на 15% до 554 грн. Загальна кількість покупок збільшилась на 11,6%, але витрати держателів карток зросли на 28,6%. Цьому сприяло загальне зростання цін та збільшення грошової маси.

Зняття готівки

Кількість операцій зняття готівки в банкоматі зменшилась на 26,2%. Обсяги АТМ-транзакцій за рік збільшилася на 6,1%. Клієнти банків рідше знімали готівку в банкоматах — в середньому раз на місяць, але суми зняття значно збільшились, додавши 44% (3 937 грн на транзакцію). Це може бути обумовлено змінами у моделі поведінки клієнтів, в тому числі внаслідок блекаутів — готівку знімають «про запас».

Розрахунки в інтернеті

Кількість оплат в інтернеті збільшилася на 5,8%, а їх обсяги на 18,1%. Середня сума операції дорівнювала 1 613 грн., що на 11,6% більше ніж минулого року.

Найбільше держателі карток витратили на комунальні послуги, відеоігри, поповнювали мобільні телефони, купували продукти, оплачували логістичні послуги, квитків (авіа-, залізничних). Значно менше, у порівнянні з 2022 роком, витрачали на рекламні послуги (-85%) та на автозаправних станціях (-51%).

Перекази з картки на картку

Сервіс p2p-переказів продемонстрував найбільше зростання у першому півріччі 2023 року. Адже кількість таких переказів збільшилася на 21,5%, проте грошові обсяги додали лише 14,5%. Середня сума операції дорівнювала 2 303 грн. Така тенденція спостерігається за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Зауважимо, що для платіжного сервісу є нормою зниження середнього чеку по мірі зростання його популярності. Також вплинула ситуація з волонтерством та різними зборами на допомогу.

До речі, Finance.ua щомісяця робить огляд кредиток з кешбеком, в якому ми розповімо, які картки в поточному місяці вигідні для тих чи інших категорій покупок і як їх можна вигідно комбінувати.

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