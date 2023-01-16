Україна увійшла до топ-10 світового "картопляного" рейтингу (інфографіка) — Finance.ua
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Україна увійшла до топ-10 світового "картопляного" рейтингу (інфографіка)

Аграрний ринок
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Україна увійшла до топ-10 світового "картопляного" рейтингу (інфографіка)
Україна увійшла до топ-10 світового "картопляного" рейтингу (інфографіка)
Україна посіла друге місце в рейтингу обсягу споживання картоплі на душу населення серед усіх країн світу. Середньостатистичний українець за рік з’їдає близько 131,3 кг картоплі.
Про це повідомили в AgroTimes.
Серед десяти країн із найбільшим споживанням картоплі у світі Україна поступилася першістю лише Білорусі — там на середньостатистичного білоруса припадає 178,3 кг картоплі на рік.
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Водночас на третьому місці після України опинилася Латвія зі споживанням 123,8 кг картоплі на особу на рік. Наступні найбільші споживачі картоплі у світі — це росія (112,1 кг на людину на рік), Казахстан (103,0 кг), Польща (101,7 кг), Румунія (98,7 кг) та інші.
Україна увійшла до топ-10 світового "картопляного" рейтингу (інфографіка)
Разом з цим варто зауважити, що середнє споживання картоплі у світі становить лише 33,5 кг на людину на рік.
Цікавий факт: у Перу, де, вважається, вперше виростили картоплю, її споживають майже на 100 кг менше на рік (82,6 кг на особу на рік) у порівнянні з лідером рейтингу білоруссю.
За матеріалами:
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