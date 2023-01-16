Україна увійшла до топ-10 світового "картопляного" рейтингу (інфографіка) — Finance.ua

Україна увійшла до топ-10 світового "картопляного" рейтингу (інфографіка) Сьогодні 18:32 — Аграрний ринок

Україна увійшла до топ-10 світового "картопляного" рейтингу (інфографіка)

Україна посіла друге місце в рейтингу обсягу споживання картоплі на душу населення серед усіх країн світу. Середньостатистичний українець за рік з’їдає близько 131,3 кг картоплі.

Про це повідомили в AgroTimes.

Серед десяти країн із найбільшим споживанням картоплі у світі Україна поступилася першістю лише Білорусі — там на середньостатистичного білоруса припадає 178,3 кг картоплі на рік.

Водночас на третьому місці після України опинилася Латвія зі споживанням 123,8 кг картоплі на особу на рік. Наступні найбільші споживачі картоплі у світі — це росія (112,1 кг на людину на рік), Казахстан (103,0 кг), Польща (101,7 кг), Румунія (98,7 кг) та інші.

Разом з цим варто зауважити, що середнє споживання картоплі у світі становить лише 33,5 кг на людину на рік.

Цікавий факт: у Перу, де, вважається, вперше виростили картоплю, її споживають майже на 100 кг менше на рік (82,6 кг на особу на рік) у порівнянні з лідером рейтингу білоруссю.

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