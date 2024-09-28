Україна увійшла до десятки лідерів у світовому рейтингу благодійності — Finance.ua

Україна увійшла до десятки лідерів у світовому рейтингу благодійності Сьогодні 20:18 — Світ

Україна увійшла до десятки лідерів у світовому рейтингу благодійності

Україна посідає сьоме місце у світовому рейтингу благодійності цього року. Торік українці були на другій позиції.

Про це свідчать дані останнього рейтингу благодійності від Charities Aid Foundation.

Цей рейтинг базується на рівні участі громадян у благодійних ініціативах, таких як допомога незнайомцям, фінансові пожертви та волонтерство.

Основні показники благодійності в Україні

Звіт показує, що 77% українців надавали допомогу нужденним, 67% робили пожертви на благодійність, а 27% брали участь у волонтерській діяльності.

Попри зниження на сьому позицію в порівнянні з другим місцем у 2022 році, Україна вже третій рік поспіль входить до першої десятки, демонструючи високу самоорганізацію та солідарність свого суспільства.

Порівняння з іншими країнами

До першої десятки рейтингу ввійшли лише дві найбільші економіки світу (Індонезія та США), а одна з найбідніших країн світу — Гамбія — посідає четверте місце.

Наприклад, у США 63% населення допомагають незнайомцям, 58% роблять пожертви, а 24% займаються волонтерством, в Австралії — 69%, 61% та 36% відповідно.

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