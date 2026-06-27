Україна увійшла до десятки країн із найменшою нерівністю доходів у світі (інфографіка) Сьогодні 09:11

Як змінився розрив між багатим і бідним населенням, Фото: magnific

Україна вкотре відзначилася відносно низьким рівнем нерівності доходів між багатим та бідним населенням. За даними досліджень, індекс Джині в Україні за підсумками 2025 року становив 25,6%, і в цілому тримається на такому рівні вже не перший рік. Для порівняння, у сусідній Польщі розрив становить 28,5%, у США — 41,8%, в рф — 33%.

Яким був індекс Джині у країнах світу в 2025 році, розповідає «Слово і діло».

Що таке Індекс Джині

Індекс Джині (індекс нерівності або індекс справедливості) — це статистичний показник, який вимірює рівень економічної нерівності, а саме нерівномірність розподілу доходів чи багатства між громадянами певної країни або регіону. Його розробив на початку XX століття італійський економіст Коррадо Джині.

Що вище коефіцієнт, то більший розрив між бідними і багатими верствами населення — 1% означає рівність доходів населення, 100% - весь дохід зосереджений в одних руках.

Індекс Джині у країнах світу-2025

В Україні Індекс Джині один з найнижчих в світі — 25,6%. Це — шосте місце серед решти країн. Не виключено, що такий показник може бути пов’язаний з недостовірною статистикою щодо рівня доходів громадян та тіньовою економікою (зокрема, зарплат у конвертах).

Індекс Джині-2025

У першій п’ятірці держави, які випередили Україну: Словаччина (23,8), Білорусь (24,4%), Кірибаті (24,7%), Словенія (24,7%) та Індія (25,5%).

Далі за Україною йдуть: Нідерланди (25,7%), Чехія (25,7%), ОАЕ (26,4%), Сирія (26,4%), Норвегія (26,5%), Азербайджан (26,6%) і одразу три країни з індексом 26,8% - Ісландія, Бельгія, Молдова.

У сусідній Польщі індекс Джині-2025 склав 28,5%, в Данії — 29,9%, в Швейцарії — 33,8%, в Німеччині — 33,37%, у Франції — 31,8%, Британії — 32, 4%, в росії, економіка якої також суттєво потерпає від кровопролитної війни проти України, 33%.

У балтійських країнах Литві, Латвії та Естонії індекс Джині визначили на рівні 36%, 34% і 30,7% відповідно.

Значний розрив у доходах населення, згідно з індексом Джині, у США — 41,8%.

Найбільший розрив в доходах між багатими і бідними зафіксувли в ПАР (51,4%), Колумбії (54,4%), Есватіні (54,6%), Ботсвані (54,9%) та Намібії (59,1%).

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