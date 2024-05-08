Україна увірвалася в п’ятірку найбільших експортерів до США замороженої малини — Finance.ua

Україна увірвалася в п’ятірку найбільших експортерів до США замороженої малини Сьогодні 06:21 — Аграрний ринок

Україна увірвалася в п’ятірку найбільших експортерів до США замороженої малини

За підсумками останніх 12 місяців Україна увійшла до ТОП-5 найбільших постачальників замороженої малини на ринок США, обійшовши усіх неамериканських постачальників, крім Сербії.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За даними порталу, з квітня 2023 по березень 2024 року включно Україна експортувала на американський ринок 265 тонн замороженої малини. Зокрема, наприкінці минулого року стався докорінний перелом від поодиноких пробних поставок до системного експорту партіями по 2−3 морські контейнери на місяць.

Читайте також Україна вийшла в лідери з експорту замороженої малини в Канаду

«Ще 10 років тому Україна практично не експортувала заморожену малину, на світовому ринку безроздільно панували США і Сербія. Лише у 2018−19 роках, тобто близько 5 років тому, Україна почала чинити якийсь вплив на світовий ринок малини, а вже сьогодні вона має реальні шанси претендувати на світове лідерство в цьому бізнесі», — говорить економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Економіст також додав, що попри російську агресію, у 2024 році Україна залишається однією з небагатьох країн Європи, де площі під малиною не скоротилися, а потужності з переробки ягоди навіть збільшилися.

Читайте також Україна стала другим експортером замороженої малини в ЄС

Ба більше, Україні вдалося обігнати за обсягом експорту на ринку США таких системних постачальників, як Бельгія, Франція, Китай і Марокко. Водночас Польща, яка активно «захищає» свій ринок від української малини, продовжує втрачати позиції i вже опустилася на 8-му позицію в рейтингу.

«Наразі одним із головних завдань ягідного бізнесу України є диверсифікація експорту з метою зниження залежності від поставок до Польщі. Тому зростання експорту замороженої малини в США є дуже позитивною тенденцією», — зауважують аналітики.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.