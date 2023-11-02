Україна стала другим експортером замороженої малини в ЄС — Finance.ua

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Україна стала другим експортером замороженої малини в ЄС

Казна та Політика
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Україна стала другим експортером замороженої малини в ЄС
Україна стала другим експортером замороженої малини в ЄС
З початком повномасштабної війни Україна стала другим за величиною експортером замороженої малини в Європейський Союз.
Про це йдеться в огляді ринку замороженої малини, підготованому Командою підтримки реформ Мінекономіки України (RST Mineconomy) в рамках проєкту Export Booster.
Зауважується, що за останні 5 років (2018−2022 рр) експорт замороженої малини виріс у 5,4 рази у грошовому еквіваленті та у 2,7 раза у натуральному вираженні.
Найбільші ринки збуту — це Польща та Німеччина. Інші країни ЄС — Нідерланди, Чехія, Австрія, Італія, Бельгія, Франція також показують значний інтерес до української ягоди.
Україна стала ключовим гравцем у постачанні замороженої малини до ЄС. Це відбулося в умовах активного зростання попиту на цей продукт, особливо в 2021-му та 2022-му роках. За цей час Україна стала другим за величиною експортером замороженої малини в ЄС після Сербії з об'ємом експорту в $121 млн. Таким чином, українські виробники замороженої малини забезпечили майже чверть (24,2%) зростання імпорту цієї продуктової групи до ЄС.
Загалом, в 2022 році ЄС імпортувала заморожену малину на суму $1,13 млрд. Середньорічний ріст імпорту малини за останні 5 років становив 13,9%. Найбільше середнє щорічне зростання обсягів імпорту за 2018−2022 роки продемонстрували Литва (54,9%), Болгарія (36,7%), Польща (36,4%), Словенія (28,4%), Румунія (25,6%) та Греція (25,4%).
Україна є 4-м найбільшим експортером замороженої малини у світі в грошовому еквіваленті після Сербії, Польщі та Чилі. У 2022 році трійка експортерів-лідерів забезпечували 54% від всього експорту замороженої малини у світі, коли частка України у світовому експорті складала 6%.
За матеріалами:
agroreview.com
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